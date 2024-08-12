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Giriş Tarihi: 12.8.2024

Arda Turan atıldı puanlar paylaşıldı

Eyüp ile Alanya, ilk haftada berabere kaldı. İstanbul ekibinin hocası, oyuncu değişikliklerinin gecikmesine sinirlenince yoğun itirazı sonucu kırmızı kart gördü

Arda Turan atıldı puanlar paylaşıldı
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni takımı İkas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi, 64. dakikada Samu Saiz ile öne geçerken Akdeniz temsilcisi çok sürmeden cevap verdi. 76'da sahne alan Sergio Cordova, Alanya adına eşitliği sağladı. Genç teknik adam Turan, oyuncu değişikliği için futbolcularını kenara gönderdi ancak herhangi bir değişiklik olmadı. Gecikmeye sinirlenen Eyüpspor hocası, peşi sıra gol gelmesinin ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve 77'de kırmızı kart gördü. Mücadele 1-1 sona ererken bu sonuçla birlikte takımlar puanları paylaştı. Eyüp, gelecek hafta ligin bir diğer yeni ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Rams Başakşehir'e konuk olacak.
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Arda Turan atıldı puanlar paylaşıldı
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