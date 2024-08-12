Arda Turan atıldı puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni takımı İkas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi, 64. dakikada Samu Saiz ile öne geçerken
Akdeniz temsilcisi çok sürmeden cevap verdi. 76'da sahne alan Sergio Cordova, Alanya adına eşitliği sağladı.
Genç teknik adam Turan, oyuncu değişikliği için futbolcularını kenara gönderdi ancak herhangi bir değişiklik olmadı. Gecikmeye sinirlenen Eyüpspor hocası, peşi sıra gol gelmesinin ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve 77'de kırmızı kart gördü.
Mücadele 1-1 sona ererken bu sonuçla birlikte takımlar puanları paylaştı. Eyüp, gelecek hafta ligin bir diğer yeni ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Rams Başakşehir'e konuk olacak.