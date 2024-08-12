Arda Turan atıldı puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni takımı İkas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Arda Turan'ın çalıştırdığıAkdeniz temsilcisi çok sürmeden cevap verdi. 76'da sahne alanGenç teknik adam Turan, oyuncu değişikliği için futbolcularını kenara gönderdi ancak herhangi bir değişiklik olmadı. Gecikmeye sinirlenen Eyüpspor hocası,Mücadele 1-1 sona ererken bu sonuçla birlikte takımlar puanları paylaştı. Eyüp, gelecek hafta ligin bir diğer yeni ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Rams Başakşehir'e konuk olacak.