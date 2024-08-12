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Giriş Tarihi: 12.8.2024 16:04 Son Güncelleme: 12.8.2024 16:17

Beşiktaş, Cher Ndour transferini açıkladı! İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'un transferiyle ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı. Kiralık transferi için anlaşma sağlanan İtalyan futbolcu bu akşam İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş, Cher Ndour transferini açıkladı! İstanbul’a geliyor

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Ndour'u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

PSG İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
2004 yılında İtalya'nın Brescia şehrinde doğan Cher Ndour futbola Atalanta altyapısında başladı. 2020 yılında Benfica'ya transfer olan Ndour, Portekiz temsilcisinin 23 yaş altı ve B takımlarında forma giydikten sonra 2023'te PSG ile anlaştı. Geçen sezonun ikinci yarısında Braga'ya kiralanan genç futbolcu, 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymesi beklenen İtalyan orta sahanın, PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Beşiktaş, Cher Ndour transferini açıkladı! İstanbul'a geliyor
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