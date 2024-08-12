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Giriş Tarihi: 12.8.2024 21:30

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'da

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki futbolcu Cher Ndour, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul’da
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Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'da
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