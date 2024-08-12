Beşiktaş’tan Ndour sonrası bir hamle daha!

Süper Lig'e Samsunspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer gelişmesi yaşanıyor. Cher Ndour transferini bitiren Kartal, sol bek için alternatif arayışlarını devam ettiriyor.
MARCOS ALONSO BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Takvim'in haberine göre, Masuaku ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayışında olan Beşiktaş'a menajerler tarafından temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun önerildiği iddia edildi.
Siyah-beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı belirtiliyor. Yöneticilerin Marcos Alonso da dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içerisinde bu bölgeye bir ismin katılacağı da gelen haberler arasında.