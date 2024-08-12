Beşiktaş’tan Ndour sonrası bir hamle daha!

Süper Lig'e Samsunspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer gelişmesi yaşanıyor. Cher Ndour transferini bitiren Kartal, sol bek için alternatif arayışlarını devam ettiriyor.

MARCOS ALONSO BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Takvim'in haberine göre, Masuaku ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayışında olan Beşiktaş'a menajerler tarafından temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun önerildiği iddia edildi.