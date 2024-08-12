Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Guardiola'nın öğrencisini takibe aldı
Giriş Tarihi: 12.8.2024 15:50 Son Güncelleme: 12.8.2024 15:54

Fenerbahçe, Guardiola'nın öğrencisini takibe aldı

Trendyol Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna önemli yıldızları katan yönetim, şimdi de Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncuyu radarına aldı.

Fenerbahçe, Guardiola’nın öğrencisini takibe aldı

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosuna önemli yıldızları ekleyen yönetim, şimdi de Manchester City'de forma giyen İngiliz yıldız için kolları sıvadı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti. Orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, Guardiola'nın öğrencisini takibe aldı.

KALVIN PHILLIPS GÜNDEMDE

Fenerbahçe, Manchester City'de forma giyen İngiliz oyuncu Kalvin Phillips'i radarına aldı. Geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertliler'in listesinde olan Phillips, ikinci yarıyı West Ham'da kiralık olarak geçirdi.

GUARDIOLA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Guardiola'nın planları arasında bulunmuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Guardiola'nın öğrencisini takibe aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA