Fenerbahçe, Guardiola’nın öğrencisini takibe aldı

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosuna önemli yıldızları ekleyen yönetim, şimdi de Manchester City'de forma giyen İngiliz yıldız için kolları sıvadı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti. Orta sahayı güçlendirmek isteyen yönetim, Guardiola'nın öğrencisini takibe aldı.

KALVIN PHILLIPS GÜNDEMDE

Fenerbahçe, Manchester City'de forma giyen İngiliz oyuncu Kalvin Phillips'i radarına aldı. Geçtiğimiz sezon da Sarı-Lacivertliler'in listesinde olan Phillips, ikinci yarıyı West Ham'da kiralık olarak geçirdi.



GUARDIOLA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR



28 yaşındaki orta saha oyuncusu Guardiola'nın planları arasında bulunmuyor.