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Giriş Tarihi: 12.8.2024 09:29

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko'dan En-Nesyri'ye mesaj var

4 resmi maçta 5 gol atan Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko’dan mesaj var. Adana Demirspor karşısında 3 puanı tek golle getiren Boşnak yıldız, sosyal medyasından "Old but gold" (Eski ama altın) paylaşımı yaptı. Bu, En-Nesyri’ye gözdağı olarak yorumlandı.

Samet YÜKSEL
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko’dan En-Nesyri’ye mesaj var

Fenerbahçe, Süper Lig'e 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlarken, 3 puanı getiren golde, 38 yaşındaki Edin Dzeko'nın imzası vardı. Sezon başında yaşı nedeniyle takımın birinci golcüsü olmayacağı ve yedek kalacağı konuşulan Boşnak yıldız, 3'ü Şampiyonlar Ligi elemesi, biri de Süper Lig olmak üzere çıktığı 4 maçta 5 gole ulaşmayı bildi.

Bu performansıyla yönetimin Sevilla'ya 20 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği En-Nesyri'ye de gözdağı vermiş oldu… Dzeko sosyal medyadan "Old but gold" (Eski ama altın) paylaşımı yaparken adeta formasını vermeye niyeti olmadığını da ortaya koydu. Bu paylaşım sosyal medyadan da büyük beğeni aldı. Taraftarlar, "Bosna Elmasım", "Onun için yaş sadece bir sayı", "Sen bizim yaşlı kurdumuzsun", "Biz seni çok seviyoruz kaptan" yorumları yaptı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko'dan En-Nesyri'ye mesaj var
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