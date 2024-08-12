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Giriş Tarihi: 12.8.2024 15:11

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın rakibi Young Boys ligde dağıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys, lige kötü anlamda tarihi bir başlangıç yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’ın rakibi Young Boys ligde dağıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Youns Boys, İsviçre Ligi'ne çok kötü başladı. Geçen sezonun şampiyonu olan Young Boys, 5 haftada galibiyet alamadı. Son olarak dün geriden gelip öne geçtiği Yverdon deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Young Boys, 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Tarihinde ilk kez ligin ilk 5 haftasını galibiyet alamadan geçen Young Boys, topladığı 2 puanla 12 takımlı ligde 11. sırada bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray, Young Boys ile ilk maçıç 21 Ağustos'ta deplasmanda yapacak. 27 Ağustos'ta ise İstanbul'da rövanş maçı oynanacak. Turu geçen taraf, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'ın rakibi Young Boys ligde dağıldı
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