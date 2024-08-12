GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da 3 isim geldi, 3 isim yolda

Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip; sağ bek, 8 numara ve yedek forvet sorununu çözdü. Tete'den sonra bir başka yüksek maliyetli ve performans veremeyen yıldızı Wilfried Zaha'yı gönderen Aslan, transfer limitini açtı ve takviyeler için düğmeye bastı. Sol bek, orta saha ve kanat arayan Okan Buruk'un takımı, birçok oyuncuya teklif göndermeye başladı.
SANCHEZ VE BARIŞ KALACAK
Aston Villa'nın sol beki Digne'den sonuç alamayan G.Saray, Köhn'ü yeterli bulmadığı için alternatif isimlere yöneldi. Orta sahada Sara takviyesi ile yetinmeyecek Aslan, bu bölgeye fırsat transferi kovalıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun da ayrılma ihtimali üzerinde duran Galatasaray, sağ açık-sol açık oynayabilecek kanat forvet bakıyor. Yönetim, Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'ı ise satmayacak. Mevcut kadroya Avrupa'da başarı için üç takviye planlanıyor.
SOLA RUİ HAMLESİ
Bu arada Lucas Digne'den sonuç alamayan Galatasaray'da sol bek için yeni bir isim gündeme geldi. İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Napoli'de forma giyen Portekizli sol bek Mario Rui'yi istiyor. Haberin detayında Napoli'nin, yüksek maaş alan 33 yaşındaki futbolcusunu bonservisiyle ya da kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı iddia edildi. Galatasaray'ın bu ilgisinin, Rui'nin dikkatini çektiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 maça çıkan yetenekli isim 2 asist üretti.