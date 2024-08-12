GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da 3 isim geldi, 3 isim yolda

SANCHEZ VE BARIŞ KALACAK

Aston Villa'nın sol beki Digne'den sonuç alamayan G.Saray, Köhn'ü yeterli bulmadığı için alternatif isimlere yöneldi. Orta sahada Sara takviyesi ile yetinmeyecek Aslan, bu bölgeye fırsat transferi kovalıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun da ayrılma ihtimali üzerinde duran Galatasaray, sağ açık-sol açık oynayabilecek kanat forvet bakıyor. Yönetim, Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'ı ise satmayacak. Mevcut kadroya Avrupa'da başarı için üç takviye planlanıyor.