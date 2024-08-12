GALATASARAY HABERLERİ: Zaha yorumu: Premier Lig’e dönmesi çok muhtemel

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'nın, Leicester City'ye transferi için görüşmelerin sürdüğü iddia edildi. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Leicester bir yandan Panathinaikos'un golcüsü Fotis Ioannidis için 23,2 milyon sterlin teklif ederken, diğer taraftan da Zaha'nın kiralık olarak transferi için müzakereleri devam ettiriyor.

Haber detayında Fildişi Sahilli oyuncuya Cyrstal Palace, Wolverhampton ve West Ham United'ın da ilgi gösterdiği belirtilirken, Zaha'nın Premier Lig'e dönmesinin çok muhtemel olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezo 42 resmi maçta forma giydi ve sarı kırmızılı takıma 10 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

