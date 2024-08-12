Iğdır lige galibiyetle başladı

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 86 Tunahan Çiçek), Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 70 Khouma), Jefferson, Oulare, Onur Ulaş, Posmac, Avramovski, Enes Alıç (Dk. 70 Vusal İskandarlı), Burak Asan (Dk. 90 HüsamettinYener)
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Keskin, Caner Cavlun, Burak Bekaroğlu, Hasan Hatipoğlu, Alim Öztürk, Ahmet Emin Engin (Dk. 82 Catic), Lico (Dk. 82 Burak Altıparmak), Ricardo Martins Guimaraes (Dk. 90 Rodrigues), Regattin (Dk. 90 Mert Çölgeçen), Rosario (Dk. 51 Ömer Hasan Şişmanoğlu)
Gol: Dk. 36 Ahmet Emin Engin (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı Kartlar: Dk. 63 Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor) Dk. 54 Regattin, Dk. 63 Liço, Dk. 81 Guimaraes Dk. 90 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)