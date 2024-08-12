İlhan Palut: "Maçı kazanmamız gerekiyordu"

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçlarının kolay olmadığını belirterek, "Çünkü yoğun hazırlık döneminden çıktık. RAMS Başakşehir üç resmi maç yaptı. Ritim anlamında bu avantajken mental ve konsantrasyonda bu onları geride bırakmış olabilir." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını son derece yüksek tempoda oynadıklarını vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"Oyunu tamamen forse ettik. Bunu pozisyonlara çevirmeyi de başardık. Rakip kontra ataktan golü yakaladı ve 1-0 sıfır öne geçti. Korner golü bulduk. İkinci yarıda ilk devredeki tempo yoktu. Genel manada takımımın gösterdiği performanstan ve istekten mutluyum. Bu kadar baskın olduğumuz ve rakip ceza sahası içerisinde denemeler yaptığımız bir oyunda skoru yükseltmemiz, maçı kazanmamız gerekiyordu."

Palut, transfer çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.