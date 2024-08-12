Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Beşiktaş’a pozisyon vermedik

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısında üstün bir oyun oynadıklarını belirten Başkan Yıldırım, "Maça puan veya puanlar almak için başladık. İlk 30 dakika çok iyi oynadık. Maalesef uzun topla istemediğimiz bir gol yedik. Sonrasında kornerden bir gol daha yedik ve 2-0 yenik duruma düştük ama Beşiktaş'a pozisyon vermedik. Son dakikalarda Gedson'un uzaktan çektiği şut var. Bizim iki tane net pozisyonumuz kaçtı. Bir tane de direkten dönen şutumuz var, ilk golümüz ofsayt diye sayılmadı. Samsunspor, Beşiktaş'a karşı üstün oynadı. Çok istedik, olmadı çünkü Beşiktaş bu sezona en iyi başlayan takım. Defansı ve orta sahası çok kompakt oynuyor. Biz o halde 6-7 tane pozisyona girdik. Beşiktaş'ı kutluyorum. 2 gol atıp üstüne yattılar diyebilirim" diye konuştu.

METE VARDAR: HAYIRLI BİR SEZON OLSUN

Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Biz de sezonun ilk maçını bugün oynadık. Maçı galibiyetle bitirdik. Bu anlamda futbol takımımızı, teknik heyeti ve özellikle muhteşem Beşiktaş taraftarını kutluyorum. Hayırlı bir sezon olsun diliyorum. Tüm takımlara güzel bir sezon diliyorum. Umut ediyorum ki hak edenin kazandığı bir sezon olur" şeklinde konuştu.