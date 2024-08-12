Sofyan Amrabat, Jose Mourinho’yu istiyor!

Trendyol Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transferde gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ın Jose Mourinho ile çalışmak istediği iddia edildi.

AMRABAT F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Manchester United'a transferi gerçekleşmeye Amrabat'ın kiralık olarak başka takıma gitmek istemediği ortaya çıktı. Sporx'te yer alan bir habere göre Amrabat, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

Fas medyası, milli futbolcunun transfer süreci hakkında şunları yazdı: "İtalyan takımı Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat, Manchester United saflarına dönme hayalini artık kaybediyor. Amrabat artık kiralık olarak ManU'da forma giymek istemiyor. Diğer ilgiler ise onun için cazip değil. Fas'ın önemli futbolcusu, Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendiriyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki Türk takımında oynama fikri şu anda onun için daha güzel görünüyor."

