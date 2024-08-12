TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz: Futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz

Otyakmaz, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile Trabzonspor'un golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile maçı izlediklerini belirtti. İlk maçın Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanmasının güzel tesadüf olduğunu aktaran Otyakmaz, "Bu beraberliğin şehrimiz için çok iyi olduğunu gördük. Maçtan önce Trabzonspor taraftarlarının şehir içerisinde gezdiğini gördük. Bu gerçekten özlenen bir tabloydu" dedi.

Tablodan çok memnun olduklarını vurgulayan Otyakmaz, "doğru iş" yaptıklarını ifade etti. Sivasspor Yönetim Kurulu'nun elinden gelen her şeyi yaptığını dile getiren Otyakmaz, yeni transferlerin katkısının sahaya olumlu anlamda yansıdığını dile getirdi.

Otyakmaz, gözünün arkada olmadığını vurgulayarak, "Ama önümüze baktığımız zaman çok önemli işlerimiz var. Gerçekten futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Allah bize yardım eder" diye konuştu.