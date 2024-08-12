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Giriş Tarihi: 12.8.2024 15:12

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yerel basın Fırtına'yı yerden yere vurdu! "Bu futbola 1 puan çok"

Trabzonspor’un deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalarak, yeni sezona 1 puanla başlangıç yapması yerel basının sert eleştirisine sebep oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yerel basın Fırtına’yı yerden yere vurdu! Bu futbola 1 puan çok

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında galibiyet hedefiyle çıktığı Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönebildi. Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ilk haftada alınan beraberlik ve ortaya konan futbol ise taraftarları memnun etmedi.

Bordo-Mavililer'in Süper Lig'e beraberlikle başlaması kentteki yerel basında da farklı başlıklarla okuyuculara aktarıldı. Trabzon yerel basınının bugünkü manşetleri şu şekilde:

Karadeniz gazetesi: Golü biz mi atacağız?
Sonnokta: Fırtına Sivas duvarını aşamadı.
Kuzey Ekspres: Biri tutar, biri bakar.
Taka gazetesi: Bu futbola 1 puan çok.
Günebakış: Trabzon'dan sessiz başlangıç.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Yerel basın Fırtına'yı yerden yere vurdu! "Bu futbola 1 puan çok"
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