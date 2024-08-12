TRABZONSPOR HABERLERİ: Yerel basın Fırtına'yı yerden yere vurdu! "Bu futbola 1 puan çok"

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında galibiyet hedefiyle çıktığı Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönebildi. Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ilk haftada alınan beraberlik ve ortaya konan futbol ise taraftarları memnun etmedi.

Bordo-Mavililer'in Süper Lig'e beraberlikle başlaması kentteki yerel basında da farklı başlıklarla okuyuculara aktarıldı. Trabzon yerel basınının bugünkü manşetleri şu şekilde:

Karadeniz gazetesi: Golü biz mi atacağız?

Sonnokta: Fırtına Sivas duvarını aşamadı.

Kuzey Ekspres: Biri tutar, biri bakar.

Taka gazetesi: Bu futbola 1 puan çok.

Günebakış: Trabzon'dan sessiz başlangıç.

