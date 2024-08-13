BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal, Ernest Muçi’yi satıyor

Kara Kartal'ın yeni transferi Rafa Silva, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı ikinci resmi mücadelede de fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği Süper Kupa maçında birer gol ve asist üreten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Samsunspor'u da boş geçmedi.

Rafa Silva, karşılaşmanın 31. dakikasında Semih Kılıçsoy'un şık asistini iyi değerlendirerek skor tabelasını değiştirdi. Yıldız futbolcu, bir anda takımın en gözde ismi olurken ilk 11'deki yerini de ilk günden sağlama aldı. Takımın hem skor yükünü hem de liderlik görevini üstlenen Portekizli futbolcu, bu sezon Kara Kartal'ın yer alacağı 3 kulvarda da Beşiktaş'ın en önemli kozu olacak.

MUCİ'YE YOL GÖRÜNDÜ

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, geçtiğimiz ocak ayında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro karşılığında transfer edilen Muci'yi beğendiği ancak 10 numara pozisyonunda tercihini Rafa Silva'dan yana kullanacağı öğrenildi. Öte yandan Arnavut futbolcunun iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı da gelen haberler arasında. Beşiktaş'ta 17 resmi maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı. (Milliyet)

