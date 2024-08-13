BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da golün adı Semih Kılıçsoy

Samsun deplasmanında Kartal lige 3 puanla başlarken Semih Kılıçsoy'un asisti, haftanın en iyilerinden biri olarak öne çıktı. Milli oyuncu, Rafa Silva'nın golünde verdiği pasla kilidin açılmasında büyük pay sahibiydi. Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri olarak adından söz ettiren 18 yaşındaki futbolcu, 2024'e de damga vurmaya devam ediyor.

Genç yıldız, 2024 yılı içinde atılan 29 golün 15'inde pay sahibi olmayı başardı. 10 golünün yanına 5 kez de gol pası ekleyen Semih, takımın da skor yükünü çekti. Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan hücum oyuncusu için Beşiktaş'ın kapısını, Premier Lig'den önce Fulham, ardından da Aston Villa çalmış ancak Kartal, futbolcuya önerilen fiyatları geri çevirmişti.

GABRIEL PAULISTA İÇİN KRİTİK GÜN

Bu arada Samsunspor maçında attığı golle takımını 2-0'a taşıyıp rahatlatan Paulista, sakatlığı ile endişe yarattı. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, maçın ikinci yarısına devam edemezken bugün çekilecek MR sonrasında durumu netleşecek.

Takım dünü izinli geçirirken ayağı burkulan Paulista da hem dinlendi hem de ayağındaki ödemin inmesi için sağlık heyeti ile temasta kaldı. Bugünkü MR sonrasında tedavi süreci de belirlenecek.