BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst’tan Aboubakar’a: Seni oynatmayacağım

Transfer dönemini aktif geçirerek Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile, Can Keleş ve Emirhan Topçu gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Siyah-Beyazlı takımın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar ile Kamerunlu oyuncunun geleceğine dair bir görüşme gerçekleştirdi.

"SENİ OYNATMAYACAĞIM"

Yapılan yüz yüze görüşmede Hollandalı teknik adam, Aboubakar'a, "Seni oynatmayacağım. Geleceğinle ilgili kararı sana bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Bu görüşme sonrası Aboubakar'ın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. 32 yaşındaki Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. (Takvim)