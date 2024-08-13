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Giriş Tarihi: 13.8.2024 14:07

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst'tan Aboubakar'a: Seni oynatmayacağım

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar ile görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı teknik adam, Aboubakar'a kendisini kadroda düşünmediğini iletti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst’tan Aboubakar’a: Seni oynatmayacağım

Transfer dönemini aktif geçirerek Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile, Can Keleş ve Emirhan Topçu gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler ayrılacak oyunculara çevrildi. Siyah-Beyazlı takımın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Vincent Aboubakar ile Kamerunlu oyuncunun geleceğine dair bir görüşme gerçekleştirdi.

"SENİ OYNATMAYACAĞIM"
Yapılan yüz yüze görüşmede Hollandalı teknik adam, Aboubakar'a, "Seni oynatmayacağım. Geleceğinle ilgili kararı sana bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Bu görüşme sonrası Aboubakar'ın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. 32 yaşındaki Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. (Takvim)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst'tan Aboubakar'a: Seni oynatmayacağım
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