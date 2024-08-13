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Giriş Tarihi: 13.8.2024 09:33

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da kaçan yıldız büyük oldu: Rafa Silva

Galatasaray'ın son iki sezonda alamadığı iki oyuncu lige damga vuruyor. Geçen sezon Fred’i kaçıran G.Saray, bu bölgede büyük sorun yaşadı. Bu yıl da Rafa Silva’yı alamayan Cimbom, oyuncunun etkisi ile bir kez daha yıkıldı.

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da kaçan yıldız büyük oldu: Rafa Silva

Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırdığı Rafa Silva, fark yaratmaya daha sezonun ilk döneminde başladı. Portekizli 10 numara, Erden Timur döneminde gündeme gelmişti. Geçen sezon sonuna doğru Mertens'in sözleşmesini uzatmadan Rafa Silva ile görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu İcardi'den fazla para talep edince masadan kalkmıştı.

GELİR GELMEZ BAŞLADI
Ancak Fenerbahçe'ye kaptırılan Fred gibi Rafa Silva da gelir gelmez Süper Lig'de dengeleri değiştireceğini gösterdi. Süper Kupa'nın ardından Samsun deplasmanını çözen isim olan Rafa Silva, Mertens'e alternatif düşünen Galatasaray taraftarının aklında yer etti. Sarı-kırmızılıların 10 numaraya fırsat transferi yapması bekleniyor.

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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da kaçan yıldız büyük oldu: Rafa Silva
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