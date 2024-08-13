GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı şartlı gelebilir

Fransız ekibi Lille'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından kontratını yenilemeyen ve serbest oyuncu konumuna gelen Yusuf Yazıcı'nın ismi, Türkiye'den sık sık Galatasaray'la geçiyordu.

Yusuf'un önceliğinin, kariyerine yine Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde devam etmek olduğu bilgisine ulaşıldı. Büyük liglerde transfer dönemi 30 Ağustos'ta sona eriyor. 27 yaşındaki yıldız, bu süreçte bir kulüple anlaşamaz ise sarı-kırmızılı kulübe 3 yıllık imza atacağı gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)