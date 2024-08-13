Galatasaray’ın istediği Rabiot için transfer açıklaması

Juventus'a veda ettikten sonra yeni adresi merak konusu olan Adrien Rabiot için Galatasaray da devrede. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fransız orta saha oyuncusuna Galatasaray'ın yanı sıra Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United da ilgi gösteriyor. Öte yandan Adrien Rabiot'nun annesi ve menajeri Veronique yaptığı açıklamada "Görüştüğümüz takımlar var. İlgilenen kulüplerin sadece benimle konuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'in Rabiot'dan vazgeçtiği belirtilirken, deneyimli orta saha oyuncusunun yeni adresinin İngiltere Premier Lig olmasının beklendiği aktarıldı. Gazetenin "Rabiot'nun Süper Lig'e "düşme" olasılığı az ancak paranın yolları sonsuzdur" ifadeleri dikkat çekti. 2023-24 sezonunda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 35 maça çıkıp 3012 dakika süre alan Adrien Rabiot 5 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.