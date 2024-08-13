Hakan Çalhanoğlu: Inter’den ayrılmayı düşünmedim

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaz aylarında kendisi hakkında çıkan Bayern Münih haberleriyle ilgili konuştu. Milli futbolcu, "Bu yaz çıkan haberlere rağmen Inter'den ayrılmayı hiç düşünmedim, hep burada devam etmek istedim" dedi.

Hedefleriyle ilgili gelen soruya cevap veren yıldız orta saha oyuncusu, geçen sezon kazandıkları şampiyonluğu tekrarlamak istediğini söyledi. Hakan Çalhanoğlu, "Umarım bunu tekrar edebiliriz. Bunu yapmak zor ama ben takıma inanıyorum. Doğru zihniyete sahibiz ve çok güçlü yeni oyuncular geldi. Sezon sonunda her şeyi kazanırsak mutlu olacağım" açıklamasında bulundu.