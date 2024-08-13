Hatayspor’a 400 bin Euro’luk sponsorluk

Depremin ardından geçtiğimiz yıl ligde kalmayı başaran bordo-beyazlılar, afetzede vatandaşların umudunu Trendyol Süper Lig'de taşımaya devam ediyor. Ekonomik olarak kendi çabalarıyla ayakta kalmaya çalışan Hatayspor'a sırt sponsoruysa Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir otel oldu. Hatayspor ve sponsor kuruluş tarafından gerçekleştirilen imza törenine Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Hatayspor yönetim kurulu üyeleri ve otel yetkilileri katıldı.Başkan Mıstıkoğlu, 400 bin Euro'luk bir anlaşma imzaladıklarını belirterek "Hatayspor kulübü 400 bin Euro karşılığında Hatayspor'un forma sırtı için özel bir firmayla anlaştık. Hatayspor'a ve memleketimize hayırlı olsun. İnşallah Hatayspor bu yıl hak ettiği yerlere geleceğini düşünüyoruz" dedi.