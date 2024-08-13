Kayıp aranıyor!

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde büyük bir şok yaşanıyor. Başkent kulübünün geçtiğimiz sezon başında Makedon ekibi Shkupi'den kadrosuna kattığı Renaldo Cephas kayıplara karıştı!milli takımı ile Copa America'da boy gösterdi.24 yaşındaki futbolcudan daha sonra haber alınamadı. Şanlıurfaspor ile oynanan ligin ilk hafta müsabakasının kadrosunda olan ancak sahaya çıkmayan oyuncusu hakkında teknik direktör Cihat Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık.dedi.