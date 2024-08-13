Kayıp aranıyor!

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde büyük bir şok yaşanıyor. Başkent kulübünün geçtiğimiz sezon başında Makedon ekibi Shkupi'den kadrosuna kattığı Renaldo Cephas kayıplara karıştı! Sarı-lacivertliler ile 35 resmi maça çıkan ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı veren Jamaikalı kanat oyuncusu,
milli takımı ile Copa America'da boy gösterdi. 2 Ağustos'ta da TSYD Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında forma giyen
24 yaşındaki futbolcudan daha sonra haber alınamadı. Şanlıurfaspor ile oynanan ligin ilk hafta müsabakasının kadrosunda olan ancak sahaya çıkmayan oyuncusu hakkında teknik direktör Cihat Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz"
dedi.