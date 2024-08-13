SON DAKİKA: Fenerbahçe play-off turu için sahada! Lille maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibini Kadıköy'de ağırlayacak. İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Szymanski, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko.
LILLE: Chevalier, Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson, Tiago, Gomes, Andre, Cabella, David, Heraldsson.
TUR İÇİN İHTİMALLER
Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.
15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
SLAVİA PRAG-UNİON SAİNT-GİLLOİSE GALİBİYLE OYNAYACAK
Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.
Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.