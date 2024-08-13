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Giriş Tarihi: 13.8.2024 19:49

Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

AA
Süper Lig’de 9 kulüp PFDK’ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor, Kocaelispor, Boluspor, Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ve Ahlatcı Çorum FK de PFDK'ye gönderildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender'i disipline sevk etti.

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Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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