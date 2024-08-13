Süper Lig’de dün

TRENDYOL Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Selçuk İnan yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son yarım saat 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleyi 1-0 kazandı. Gaziantep FK'daKonuk ekip, 90+7'de3 puana uzandı. İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı Bodrum, ilk maçından eli boş ayrıldı.SÜPER Lig'de günün diğer maçında Çaykur Rizespor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Konferans Ligi elemelerinde yoluna doludizgin devam eden turuncu-lacivertliler, ligdeki ilk müsabakasında 39. dakikada öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan45+5'te ise Karadeniz ekibi, Alikulov'un kafa golüyle beraberliği yakaladı. Rizespor'un baskılı oynadığı maçta başka gol sesi çıkmadı.