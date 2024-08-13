Süper Lig’de dün

Gaziantep, 90+7'de Bodrum'u avladı
TRENDYOL Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Selçuk İnan yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son yarım saat 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleyi 1-0 kazandı. Gaziantep FK'da Quentin Daubin 53. dakikada kırmızı kart gördü.
Konuk ekip, 90+7'de Enric Saborit'in kafa golüyle
3 puana uzandı. İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı Bodrum, ilk maçından eli boş ayrıldı.
Avrupalı Başakşehir'i ligde Rize durdurdu
SÜPER Lig'de günün diğer maçında Çaykur Rizespor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Konferans Ligi elemelerinde yoluna doludizgin devam eden turuncu-lacivertliler, ligdeki ilk müsabakasında 39. dakikada öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo'nun şutunda top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara gitti.
45+5'te ise Karadeniz ekibi, Alikulov'un kafa golüyle beraberliği yakaladı. Rizespor'un baskılı oynadığı maçta başka gol sesi çıkmadı. İlhan Palut'un takımı, rakibine topla oynamada %60'a 40, şutta 23'e 6, isabetli şutta 5'e 1, ortada 29'a 6, kornerde 12'ye 1 üstünlük kurdu. Ancak bu skora yansımadı.