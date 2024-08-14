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Giriş Tarihi: 14.8.2024 22:38

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maçla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından 18 Ağustos Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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