BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Aboubakar’la maaş gerilimi

Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü isim Vincent Aboubakar krizi devam ediyor. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında ve Samsunspor deplasmanında Aboubakar'a şans vermedi. Kadroda düşünülmediği Kamerunlu golcü oyuncuya iletildi.

Beşiktaş yönetimi ise alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif etti. Ancak Vincent Aboubakar 3 milyon 100 bin Euro olan 1 yıllık alacağının verilmesi halinde ayrılabileceğini söyledi. Bu durum, görüşmeleri tıkadı. Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol 3 asistlik performansla oynamıştı. (Fanatik)

