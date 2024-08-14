Beşiktaş’ın yıldızı Ernest Muçi takım arıyor

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun ortasında takıma katılan Ernest Muçi için sıcak bir gelişme yaşandı.

10 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ve Beşiktaş taraftarının çok şeyler beklediği Ernest Muçi, Giovanni van Bronckhorst'un gözüne giremeyince, takım arayışlarına başladı.

Samsunspor karşısında da yedek soyunan ve Rafa Silva'dan formayı kapamayan 23 yaşındaki Arnavut maestro, Gio'nun raporu sonrasında ilgilenen kulüplerle transfer görüşmesi yapmaya başladı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 17 resmi maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı. (Sporx)