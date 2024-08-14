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Giriş Tarihi: 14.8.2024 14:30

Galatasaray'ın da talip olduğu Rabiot için İngilizler devrede!

Lige Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Gabriel Sara, Batshuayi ve Jelert gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Cimbom'un da transfer listesinde olduğu iddia edilen Adrien Rabiot için İngiliz devleri sıraya girdi.

Galatasaray’ın da talip olduğu Rabiot için İngilizler devrede!

Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Young Boys ile eşleşti. Bu hafta Konyaspor'a konuk olacak Cimbom, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

RABIOT İÇİN İNGİLİZLER DEVREDE

Gabriel Sara sonrası bir orta saha transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, bu transferde zorlu rakiplerle karşı karşıya... Juventus'la sözleşmesini yenilemeyen ve boşa çıkan Adrien Rabiot için Chelsea, M.United, Liverpool ve Arsenal'ın devrede olduğu öğrenildi.

İtalyan basını, bu transfer yarışında Ada ekiplerinin bir adım önde olduğunu yazdı. Atletico Madrid'in de oyuncuyu bir dönem istediği fakat anlaşma sağlanamayınca transferden vazgeçtiği bildirildi.

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Galatasaray'ın da talip olduğu Rabiot için İngilizler devrede!
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