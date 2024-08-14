İstanbulspor’un yeni isim sponsoru Uğur Okulları oldu

Yapılan açıklamaya göre İstanbulspor, yeni sezonda ligde "Uğur Okulları İstanbulspor" adıyla mücadele edecek. Gerçekleştirilen imza törenine, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Kulüp Başkan Vekili Bayram Saral, Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır ve Genel Müdür Yardımcısı Melih İnce katıldı.

Burada açıklamada bulunan Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Yücel ailesini uzun yıllardır tanıyorum. Enver Yücel Hocam hem sevdiğim, takdir ettiğim ve örnek aldığım bir isimdir. Umarım hayırlı uğurlu bir yıl olur. Uğur ailesini de maçlarımıza bekliyorum. Bu yıl şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Bayram Saral da "Günümüzde spor kulüplerinin özellikle futbol alanında sponsorluk katkısı olmadan ayakta durması mümkün değildir. Buna rağmen bugüne kadar İstanbulspor, kendisine teklif edilen ve ünvanının başına gelecek isim hakkı sponsorluğunu kabul etmemiş, kendi öz kaynakları ve disiplinli bütçe harcamaları ile borçsuz olarak bugüne kadar gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor ile yaptıkları iş birliğinden gurur duyduklarını belirten Mustafa Çakır ise şunları kaydetti:

"56 yılı geride bırakan ve eğitim camiasındaki iddiasını koruduğu gibi her geçen yıl bu iddiayı daha da artıran Uğur Okulları, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'un 2024-2025 sezonunda hem isim hakkını aldı hem de reklam sponsorluğunu üstlendi. 98 yıl önce kurulan, Türk futbolunun en köklü kulüplerinden ve şehrimizin önemli takımlarından biri olan İstanbulspor'un sahalardaki mücadelesine Uğur Okulları olarak adımızla eşlik edecek olmak bizim için onur ve mutluluk kaynağıdır."