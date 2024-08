Mauro Icardi'den Mourinho'ya cevap! "Büyük takımlardayken böyle bir şey yapmazdı"

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'e galibiyetle başlamanın önemine değinen Icardi, "Şanslıyız diyebiliriz aslında. İlk maçımızı kazandık. İki senede biraz daha hatalar yaptığımız, kaybettiğimiz ve daha zorlandığımız maçlarla başlamıştık lige. Bu sene evimizde galibiyetle, taraftarımızın önünde başladık. Bundan mutluyuz. Gelecekte de şimdiki gibi olacak diye tahmin ediyorum. İnanılmaz iki sene geçirdik. Çok çalıştık ve çok mücadele ettik. Tabii ki gelişmeye açığız, her zaman geliştireceğimiz şeyler var ve bunlara odaklanıyoruz. Takım olarak da hedefimize doğru yolculuğumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"HER ZAMAN GALATASARAY'A KARŞI KONUŞACAK İNSANLAR OLACAKTIR"

Her zaman sahaya odaklandıklarını ifade eden Mauro Icardi, "Tabii herkes biliyor Fenerbahçe ile bir rakipliğimiz var. Ülke için kötü bir şey oldu tabii ki Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri. En önemli ligde oynamak herkesin istediği bir şey. Bu sene bizim de Play-Off'umuz var. Geçen seneyi tekrar etme fırsatımız var. Onun için mücadele edeceğiz. Bugünlerde sosyal medya da bir iletişim merceği. Geçen sene birçok şey oldu sahanın dışarısında. Olan o şeylerde bazen gülmek için, bazen farklı şekilde iletişim için kullandık biz bunu. Hocanın dedikleriyle ilgili de iki senedir burada saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı. Biz her zaman sahaya odaklandık. Sahaya odaklanmanın sonucunda da iki sene üst üste şampiyon olduk. Herkese karşı mücadele ettik. Bizi bazen durdurmaya çalıştılar fakat başarısız oldular. İlk senemde 14 tane üst üste maç kazandık. Böyle bir rekor kırdık. İkinci senemde 17 maç üst üste kazanarak rekorumuzu tazeledik. Rakibi tabii ki de rahatsız ediyor olabilir bu tarz şeyler. Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında bu şekilde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlardayken böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü tabii ki de. Her zaman Galatasaray'a karşı konuşacak insanlar olacaktır. Bizim özel bir hocamız var. Türkiye'yi tanıyor. Oyuncuyken de burada oynadı. Hoca olarak da burada başarılara imza attı ve herkese karşı mücadele edecek. Hep beraber mücadele edeceğiz. Daha sezonun bu kadar başındayken böyle söylemleri başlatmanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Biz futbola odaklanmaya devam edeceğiz. İki senenin ödülünü sahaya odaklanarak aldık. Tekrar sahaya odaklanıp ödülü toplamayı bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"6 AY ANTRENMANSIZ BİR ŞEKİLDE GOL KRALI OLDUM"

Kilonun bir faktör olmadığını dile getiren 31 yaşındaki Arjantinli golcü, "Çok konuşuluyor böyle şeyler. Kilo bir faktör değil benim gözümde. Ben her zaman müsait olmaya çalıştım. Takımımla birlikte mücadele etmeye çalıştım. Beşiktaş maçındaki yaşadığım sakatlıktan sonra biraz antrenmanlardan alıkoyuldum diyebilirim. Sosyal medyada böyle şeyler çarpıtılabiliyor, farklı şeyler söylenebiliyor. Ama söylenene göre ben formda olmadığım zaman bile gol kralı oldum. Dries de en çok asist yapan oyuncu oldu. 50 maçta 55 gol attık, rekorlar kırdık. Birçok şeyi başardık. Bu başardığımız şeylerin fitlik ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Her zaman fit olduğumu düşünüyorum. Soyunma odasında fiziki olarak nasıl olduğumu, mental olarak nasıl olduğumu ve soyunma odasında neler yapıyor olduğumu hiç kimse bilmiyor tabii ki de. 6 ay antrenmansız bir şekilde gol kralı oldum. Bence günün sonunda en önemli olan da bu sonuçlar" ifadelerinde bulundu.

"KISA SÜREDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN BİR İNSAN HALİNE GELDİM"

Lider bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Mauro Icardi, "Ben her zaman liderdim. Senelerdir nerede bulunduysam, hangi takımda olduysam... hayatta da rekabetçi bir insanım ve mükemmeliyetçiyim. Galatasaray'da da gollerle ve rekorlarla belli bir başarıya imza attık. Burada da liderlik yapmaya çalışıyorum tabii ki. Ben buraya yardıma geldim öncelikle. Biliyorum potansiyelimi. Saha içerisinde neler yapabileceğimi iyi biliyorum. Paslarımla, gollerimle yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim burada almak istediğim rol daha çok bu. Kısa sürede Türkiye'yi temsil eden bir insan haline geldim. İnsanların sevgisi, Galatasaray'ı ve beni takip ediyorlar. Gollerimle onları mutlu edebiliyor olmak, sahada yaptıklarımla onlara yardımcı olabiliyor olmak ve onların yüzünü güldürebiliyor olmak benim için çok büyük bir gurur meselesi" diyerek sözlerini noktaladı.