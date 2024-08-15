Abdullah Avcı’dan istifa yanıtı!

'İSTİFA' PANKARTINA CEVAP

"Bu koltuklarda oturuyorsan, bu görüşlere her zaman saygı duymalısın. Hepsinin tepkisine saygı duyuyorum, bizim ligimizde de Şampiyonlar Ligi play-off'unda da Avrupa Ligi play-off'unda da yaşanıyor. Trabzonspor düştü gibi görünüyor ama öyle değil. Trabzonspor her zaman böyle oynamaz, yeni bir takım oluşturuyoruz. Eksiklerimiz geldiğinde zamanla güçlü oyuna ulaşacağımızı düşünüyorum. Kartlarla ilgili hayatım boyunca hiç konuşmadım, verilen karara saygı duymak lazım."