Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmi temas kuruluyordu ama Napoli bitiriyor
Giriş Tarihi: 15.8.2024 15:20 Son Güncelleme: 15.8.2024 15:37

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmi temas kuruluyordu ama Napoli bitiriyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş bir transfer için daha harekete geçmişti.Siyah-Beyazlılar, gündemine gelen yıldız oyuncu için resmi temaslara başlayacaktı ama İtalyan devi Napoli, transferi bitirme noktasına geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Resmi temas kuruluyordu ama Napoli bitiriyor

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Cher Ndour takviyesini gerçekleştiren siyah-beyazlılar, yeni isimler için de çalışmalarına devam ediyor. Kartal'da PSG'den 20 yaşındaki Cher Ndour'un alınmasından sonra gündeme genç bir isim daha geldi. Siyah-Beyazlılar'ın, Barcelona forması giyen 20 yaşındaki stoper Mikayil Faye için Barcelona'ya teklif yapıldığı iddia edildi.

Savunmaya daha hareketli ve dinamik bir defans hattı kurmak isteyen teknik adam Van Bronckhorst, Barcelona'nın 1,86 boyundaki Senegalli stoperi Mikayil Faye'yi kadroda görmek istiyor. Faye'nin Barcelona ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunurken, genç futbolcu düzenli forma süresi alabileceği bir kulübe gitmeye olumlu bakıyor.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmi temas kuruluyordu ama Napoli bitiriyor
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