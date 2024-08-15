Çağdaş Atan: Amacımız Konferans Ligi’nde lig etabına kalabilmek

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenen Başakşehir, play-off turuna adını yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile Iberia Teknik Direktörü Levan Korgalidze açıklamalarda bulundu.

Turu geçtikleri için mutlu olduklarının altını çizen Çağdaş Atan, "Saha dizilişimiz, pas oyunundaki bağlantıları buluşumuz ve ön alandaki baskımız kusursuza yakındı. Rakibi geriden hiç çıkarmadık. İkinci yarıda oyuncularım kalitelerini ortaya koydular. Eşleşmede olması gereken buydu. Organize oyun bizi daha çok mutlu etti" diye konuştu.

"ST. PATRICK'S GENÇ VE DİNAMİK BİR TAKIM"

Play-off turunda karşılaşacakları İrlanda ekibi St. Patrick's'i analiz yapmaya başlayacaklarını aktaran Çağdaş Atan, "Azerbaycan takımı Sabah'ın tur atlayacağını bekliyorduk ama atletizm, gençlik ve dinamizm olarak St Patrick's üst seviyedeydi. Atletizm kazanmış gibi gözüküyor. Gerekli analizlere başlayacağız. 4-3-3 oynayan, genç ve dinamik bir takım. Duran topları iyi kullanmaya çalışan bir ekip. Tek amacımız UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalabilmek" ifadelerini kullandı.

Play-off'tan önce Süper Lig'deki 3'üncü hafta maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan erteleme talebinde bulunacaklarını belirten Çağdaş Atan, "İstediğimiz tek maçlık bir istisna. Gerçekleşmezse de dünyanın sonu değil. Gruplara kalmak için elimizden gelen her şeyi yaparız" şeklinde konuştu.

Atan, transfere dair ise kadrodaki futbolcuların "üzerinde" oyuncu aradıklarını dile getirdi.

KORGALIDZE: BAŞAKŞEHİR HAK EDEREK TURLADI

Iberia Teknik Direktörü Levan Korgalidze ise "Müsabakanın ilk yarısında iyi bir performans sergiledik. İkinci yarının başında bir hata yaptık. Motivasyonumuzu kaybettik. Başakşehir de güçlü bir takım. Çok iyi oynadılar ve hak ederek tur atladılar. Tebrik ediyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.