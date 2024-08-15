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Giriş Tarihi: 15.8.2024

Çek’ilmez fark!

UĞUR ÇEM
TÜRKİYE, UEFA ülke puanı sıralamasında bir yara daha aldı. Şampiyonlar Ligi defterini kapatan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kazandırdığı 0.1 puan teselli ikramiyesi olurken, Çekya ekiplerinin ise haftayı kayıpsız geçmesi moralleri bozdu. Slavia Prag ve Sparta Prag'ın birlikte galip gelmesiyle Çekler, puanını 35.750'ye yükseltirken Türkiye, 35.100'de kaldı. Geçen hafta ülke puanı sıralamasında 9. basamağı kaptırdığımız Çekler ile fark bu hafta da açılarak 0.65 puana çıktı. Türkiye, bugünkü müsabakaların sonucu fark etmeksizin haftayı 10'uncu tamamlayacak.
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Çek’ilmez fark!
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