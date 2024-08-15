Çek’ilmez fark!

, UEFA ülke puanı sıralamasında bir yara daha aldı. Şampiyonlar Ligi defterini kapatan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kazandırdığı 0.1 puan teselli ikramiyesi olurken, Çekya ekiplerinin ise haftayı kayıpsız geçmesi moralleri bozdu.Geçen hafta ülke puanı sıralamasında 9. basamağı kaptırdığımız Çekler ile fark bu hafta da açılarak 0.65 puana çıktı. Türkiye, bugünkü müsabakaların sonucu fark etmeksizin haftayı 10'uncu tamamlayacak.