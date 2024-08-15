FENERBAHÇE HABERLERİ: Cengiz Ünder, Avrupa’da kulüp arıyor

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder, Avrupa'da kulüp arıyor. Ay sonuna kadar sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanan milli oyuncu için ise kulübe gelmiş resmi teklif yok. Marsilya'dan 15 milyon euroya alınan ve 11 milyon euronun üzerinde ödemesi bulunan Cengiz için F.Bahçe, 10 milyon euroluk teklif gelmesi halinde kabul edecek.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. Attığı 9 golün tamamını ligde kaydeden milli futbolcu, 2 de asist yapmayı başardı. (Sporx)