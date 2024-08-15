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Giriş Tarihi: 15.8.2024 09:00

FENERBAHÇE HABERLERİ: Devler Ligi yoksa Ferdi de yok

Lille maçı tüm dengeleri değiştirdi. Fenerbahçe büyük hedefe veda ederken yönetim, Ferdi Kadıoğlu'na "kal" demek için elinde olan ikna gücünü de kaybetti.

Samet YÜKSEL
FENERBAHÇE HABERLERİ: Devler Ligi yoksa Ferdi de yok

Başkan Ali Koç'un geçen sezonun ortasında "Takımda tutmamız imkânsız gibi görünüyor" dediği Ferdi Kadıoğlu için ayrılık çanları çalıyor… Lille maçı öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması akıllara ilk olarak "Gidiyor, sakatlanmamak için oynamıyor" senaryosunu getirdi.

Arda Güler'in Real Madrid'in yolunu tuttuğu sezon yönetime "Siz nasıl uygun görürseniz öyle davranacağım" jestini yapan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi hedeflerinin bitmesi nedeniyle de ayrılığa sıcak...

Sarı-Lacivertli yönetim, oyuncuyu bırakmak istemiyor ancak büyük hedefe veda edildiği için de 24 yaşındaki yıldıza 'kal' diyecek en büyük gücünü kaybetti. Henüz orta saha transferini yapamayan Fenerbahçe, Ferdi'nin ayrılığı sonrası ise sol bek takviyesine de ağırlık vermek zorunda.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Devler Ligi yoksa Ferdi de yok
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