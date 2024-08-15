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Giriş Tarihi: 15.8.2024 09:04

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can'a dev zam

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalamak için kolları sıvadı. 20 milyon TL kazanan 29 yaşındaki sağ kanada, 3 yıllık sözleşme ve 40 milyon TL teklif edecek.

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can’a dev zam

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 46 maçta 18 gol-12 asist kaydederek her iki değerde de çift haneyi gören İrfan Can Kahveci, hırslı ve mücadeleci futboluyla taraftarın desteğini almış durumda...

Yönetim, 2020-21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek olan milli futbolcusu ile nikah tazelemek için çalışmalarına başladı.

Sevilla'dan gelen teklifi reddeden 29 yaşındaki sağ kanat için 3 yıllık yeni kontrat düşünülüyor. 20 milyon TL kazanan başarılı futbolcunun maaşı ikiyle çarpılacak ve 40 milyon TL teklif edilecek. Önümüzdeki hafta görüşmelerin startı verilecek.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can'a dev zam
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