Galatasaray’da Wilfried Zaha ile Sergio Oliveira Konya kadrosunda yok

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Konya'ya gitti. İstanbul Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden kafilede, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra transfer görüşmelerini sürdüren Wilfried Zaha ile Sergio Oliveira yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un Konya kafilesine dahil ettiği isimler şöyle:
"Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Derrick Köhn, berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı."