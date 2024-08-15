Rams Başakşehir tur için sahaya çıkıyor

Rams Başakşehir
, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında 1-0 yendiği Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla bugün Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi TRT Spor canlı yayınlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı Pawel Raczkowski yönetecek.
Her türlü beraberlik ve galibiyetin temsilcimize yettiği maçta tek farklı mağlubiyette uzatma bölümüne geçilecek. Başakşehir, rakibini elemesi durumunda St. Patrick's-Sabah galibiyle oynayacak. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Konferans Ligi gruplarında oyuncularımızı sahneye çıkarmak istiyoruz. Hem ülkemiz hem de kulübümüz için çok önemli bir maç oynayacağız"
dedi.