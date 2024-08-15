RAPID WIEN - TRABZONSPOR CANLI | Fırtına, A Spor’da esecek

Trabzonspor'un, Avrupa Ligi'ndeki 'tamam mı, devam mı' maçı bugün 19.00'dan itibaren A Spor ekranlarında olacak… Evinde 1-0 kaybeden bordomavililere Radip Wien deplasmanında iki farklı galibiyet gerekiyor. Tek farklı kazanırsa maç uzayacak. Beraberlik Avusturya temsilcisini play-off'a taşıyacak.



Heyecan fırtınasına sahne olacak mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak izlenecek. Trabzon turu geçerse play-off'ta Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak. Elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidl, Burgstaller, Jansson, Beljo

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Okay, Lundstram, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş