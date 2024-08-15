Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda zemin iyileştirme ve hibrit çim çalışması tamamlandı
Giriş Tarihi: 15.8.2024 15:33

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda zemin iyileştirme ve hibrit çim çalışması tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Bellona Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadı'nı yeni sezona hazır hale getirdi.

AA
RHG Enertürk Enerji Stadı’nda zemin iyileştirme ve hibrit çim çalışması tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te evinde Net Global Sivasspor'u konuk edecek Kayserispor'un maçlarını oynadığı stadyumdaki zemin iyileştirme ve çim serimi tamamlandı.

Sıyırma işlemleri ile mevcut kotun 25 santimetre altına inilen sahada, temiz kum çekim işlemi yapıldı ve lazer tesviye makinesi ile beşik çatı formatı gerçekleştirildi. Böylece toplam 7 bin 848 metrekare çim serimi yapılan saha, doğal ve suni çimin birleşiminden meydana gelen hibrit sistemle buluşturuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda zemin iyileştirme ve hibrit çim çalışması tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA