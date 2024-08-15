Şiddete geçit yok

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sezon da futbol maçları başta olmak üzere sporda şiddete taviz vermiyor.Ekibin başında ise hakkında "En iyi spor şube müdürü" yorumları yapılan Osman Tınmazol var.Spor Şube polisleri, statlarda tribünleri ve güvenlik kameralarını takip ettikleri emniyetin "VAR" odalarından şiddet olaylarını tek tek tespit ediyor.Ayrıca takımlara ve taraftarlara, İstanbul'a geldikleri andan itibaren sorumlu personel tarafından eşlik ediyor. Şubeye bağlı sanal devriye polisleri de maçlardan önce gerginliği artırabilecek suç içerikli paylaşımları anlık takip ederek yasal işlem uyguluyor.GERIDE bıraktığımız 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de oynanan maçlarda taraftarların statlara soktukları, sokmaya çalıştıkları veya sahaya attıkları yabancı maddeler arasında bıçaklar, kamalar, misketler, muştalar, bozuk paralar, alkol şişeleri, torpiller ve meşaleler yer almıştı. Spor Güvenliği Polisleri; meşaleleri cips paketlerine; bıçak ve kesici aletleri eldivenlerin içerisine saklanmış halde bulmuştu.