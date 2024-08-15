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Giriş Tarihi: 15.8.2024 17:08 Son Güncelleme: 15.8.2024 17:11

Son dakika: Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programını açıkladı.

Son dakika: Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı

İşte Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın progr

3. HAFTA

23 Ağustos Cuma
21.00 Alanyaspor - Göztepe

24 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Eyüpspor
21.45 Bodrum FK - Konyaspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK

25 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 Samsunspor - Başakşehir
21.45 Antalyaspor - Hatayspor
21.45 Rizespor - Fenerbahçe

Pazartesi
21.00 Trabzonspor - Kayserispor

4. HAFTA

30 Ağustos Cuma
21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor

31 Ağustos Cumartesi
19.15 Rizespor - Kasımpaşa
19.15 Konyaspor - Kayserispor
21.45 Göztepe - Bodrum FK
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray

1 Eylül Pazar
19.15 Başakşehir - Antalyaspor
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor
21.45 Hatayspor - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Sivasspor

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Son dakika: Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
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