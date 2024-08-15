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Giriş Tarihi: 15.8.2024 10:14

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

AA
Süper Lig’de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

16 Ağustos Cuma
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi
19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi
21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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