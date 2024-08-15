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Giriş Tarihi: 15.8.2024 15:30

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA
Trendyol 1. Lig’de 2. hafta maçını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

16 Ağustos Cuma
21.00 Pendikspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

17 Ağustos Cumartesi
17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan
19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor: Mehmet Ali Özer
19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü: Ozan Ergün
21.45 Manisa FK-Sakaryaspor: Alpaslan Şen

18 Ağustos Pazar
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor: Burak Pakkan
19.15 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay
19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük: Gürcan Hasova
21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu

19 Ağustos Pazartesi
21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor: Fatih Tokail

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Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçını yönetecek hakemler açıklandı
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