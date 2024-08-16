FENERBAHÇE HABERLERİ: Caner Erkin Fenerbahçe’ye geri dönecek mi?

Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Birçok önemli isme sarı lacivertli formayı giydiren yönetim Portekizli hocanın raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

FERDİ İNGİLTERE YOLCUSU

Fenerbahçe ve Milli Takım'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması an meselesi. Transferde önceliğini sol bek bölgesine veren sarı lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi.



Ferdi'nin ayrılacak olmasından dolayı sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarlar Caner Erkin'in geri dönmesini istiyor. Futbolseverler, sosyal medyada 35 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına sezonu kurtarabileceğini iddia ettiler.



7 sezon Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu toplamda 250 maçta sarı lacivertli formayı terletti. Eyüpspor'un ilk maçında 11'de yer alan Caner Erkin 62 dakika sahada kaldı.