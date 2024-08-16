FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu için tek şart! Anlaşma sağlandı

Ferdi Kadıoğlu rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Fenerbahçe'ye Temmuz 2018'de 1,4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hollanda kulübü NEC Nijmegen'den transfer olan ve özellikle son 3 yılda sergilediği performansla büyük alkış toplayan 24 yaşındaki futbolcu, Brighton'la el sıkıştı.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Kariyerini Premier Lig'de sürdürmek isteyen Ferdi, İngiliz ekibinin teklifini kabul etti. Yetenekli oyuncunun menajeri, Brighton'la maddi konularda anlaştıklarını Fenerbahçe yönetimine de bildirdi.

RESMİ TEKLİF 35 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler bu gelişme üzerine Brighton'la yürütülen pazarlıklara hız verdi. İngiliz ekibi Ferdi için hafta başında bonuslarla birlikte 35 milyon euroluk resmi teklifte bulunmuştu. Fenerbahçe'nin bonuslar hariç garanti bedelin artırılmasını talep ettiği belirlendi.

Garanti bonservis bedelinin 30 milyon euroyu geçmesi halinde kulüplerin dev transfer için resmi imzaları atması bekleniyor. Beklemede olan Ferdi tarafların anlaşması ardından sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidecek.

BONSERVİS REKORU KIRACAK

Ferdi Kadıoğlu yaklaşık 30-35 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olursa rekor kırarak Türk futbol tarihine adını yazdıracak. Fenerbahçeli futbolcu, Avrupa'ya en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yerleşecek.



Şu an listenin ilk sırasında 22,5 milyon euroyla Cenk Tosun (Beşiktaş'tan Everton'a) bulunuyor. İkinci sırada 20 milyon euroyla Arda Güler (Fenerbahçe'den Real Madrid'e), üçüncü basamakta 18,5 milyon euroyla Yusuf Yazıcı (Trabzonspor'dan Lille'e), dördüncü sırada 14 milyon euroyla Cengiz Ünder (Başakşehir'den Roma'ya) ve beşinci sırada 13 milyon euroyla Arda Turan (Galatasaray'dan Atletico Madrid'e) yer alıyor. (Milliyet)